"Il Milan ha trovato la continuità sbagliata con le sconfitte". Così Carlo Pellegatti , tifoso rossonero, ha parlato del Milan e della ricerca del direttore sportivo ( QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA ) a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco il parere del giornalista: "Su Tare non so , non lo conosco se non dai giornali. Da esterno dico che il suo fiore all'occhiello è stato scoprire uno come Inzaghi e stargli vicino nei momenti negativi. Il Milan? La situazione è questa, fa impazzire che due settimane fa ero a casa e preparavo la sciarpa per vedere la partita col Feyenoord, che doveva essere una passeggiata ed eravamo settimi in classifica ma messi comunque bene".

Milan, Pellegatti: "Una cosa mi fa impazzire. Conceicao vuole la rivoluzione"

Poi Pellegatti continua e analizza la stagione in generale: "In 14 giorni siamo fuori dalla Champions di quest'anno, fuori da quella del prossimo anno ed è a rischio comunque l'Europa, inoltre siamo noni. E' stata una caduta verticale. Se la dirigenza va avanti con Conceicao sono scelte loro. Ora il tecnico vuole fare rivoluzione col Lecce ma non mi sembra il momento migliore per farlo, rompendo così con altri giocatori, visto che c'è anche il derby di semifinale di Coppa Italia in vista. Non mettiamo insieme la questione Theo e Leao, perché le cose migliori quest'anno le abbiamo viste da Leao. Si deve ripartire dal direttore sportivo, che è slittato e non arriverà prima del 15 marzo. Però più presto arriva, più presto ci sarà il nuovo tecnico e si comincerà a programmare. Ds? C'è anche Paratici, forse Berta era il preferito ma è stato avvicinato troppo tardi e pare più vicino all'Inghilterra. Forse Tare è avanti, ma non so se ci possono essere inserimenti a sorpresa". LEGGI ANCHE: Milan, squalifica a sorpresa per Maignan: ecco di cosa si è reso colpevole>>>