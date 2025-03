E' arrivata anche l'attesa squalifica per Pavlovic dopo il rosso diretto per fallo contro Isaksen in Milan-Lazio. La motivazione fa discutere

Emiliano Guadagnoli Redattore 4 marzo 2025 (modifica il 4 marzo 2025 | 16:30)

Mike Maignan, portiere del Milan, ha rimediato una squalifica al termine della gara contro la Lazio. Questo per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara un'espressione irriguardosa. E' arrivata anche l'attesa squalifica per Pavlovic dopo il rosso diretto per fallo contro Isaksen. Sorprende la motivazione per cui è stato espulso Pavlovic. Le due opzioni potevano essere DOGSO - Deny an Obvious Goal Scoring Opportunity (ovvero chiara occasione da rete) o grave fallo di gioco. Nel comunicato si legge la seguente motivazione: "per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete". Da regolamento dovrebbero essere rispettati quattro criteri: il possesso del pallone, la distanza dalla porta, il numero di difendenti, la direzione dell'azione.

Milan, Pavlovic squalificato. La motivazione fa sorgere molti dubbi — Intervenuto a Dazn, Luca Marelli ha parlato della sfida tra Milan e Lazio aveva parlato proprio del rosso per Pavlovic con queste parole: "Andrebbe capito se è stato espulso per D.O.G.S.O o grave fallo di gioco. Nel primo caso c'erano anche altri difensori che potevano recuperare. Per il secondo mi convince di più, perché Pavlovic interviene in grave ritardo e può essere considerato come l'elemento che può aver portato all'espulsione. In questo caso mi trovo pienamente d'accordo". Per questo rosso mancherebbero quindi la distanza dalla porta e il numero di difendenti. Altra direzione arbitrale con dubbi contro il Milan, vista anche la squalifica di Maignan. LEGGI ANCHE: Milan, squalifica a sorpresa per Maignan: ecco di cosa si è reso colpevole>>>