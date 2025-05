Milan, Ordine: “Reijnders? Se lo vendono non si possono più presentare”

Giorgio Furlani , dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Monza , partita della 38^ giornata della Serie A 2024-2025 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni s ulla possibile offerta per Reijnders : "Io mi focalizzerei non sui giocatori in partenza, ma su quello che vogliamo fare per rinforzare la rosa. Sono stati fatti tanti errori. Non c'è nessuna necessità di fare sacrifici". Franco Ordine , giornalista, ha parlato proprio di queste dichiarazioni dicendo la sua sulla situazione del centrocampista olandese. Ecco le sue parole durante 'QSVS' di 'TeleLombardia'

"Dopo quella dichiarazione 'come siamo messi non abbiamo la necessità di vendere', lo dico ora, se vendono Reijnders, secondo me non lo vendono nonostante questa terroristica campagna sui social, non è che si devono dimettere, non si possono più presentare".