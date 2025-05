Ambrosini: “Milan, dovessi vendere un big Reijnders sarebbe l’ultimo”

"Se dovessi vendere un big, l’ultimo che mi verrebbe in mente è Reijnders. Anche Mike Maignan lo incateno - il parere di Ambrosini -. Mi sembra una personalità forte, non vedo come non possa essere un punto di riferimento. Se il Milan non ha bisogno di vendere come ha detto Giorgio Furlani, se arriva un'offerta per Reijnders non ti siedi nemmeno al tavolo".