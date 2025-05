Milan, Furlani non cede su Reijnders: 'Non sono necessari sacrifici'

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan giudichi Tijjani Reijnders e Christian Pulisic due colonne della squadra rossonera, due colonne: gli unici big ad essere stati davvero grandi in una stagione davvero mediocre del Diavolo. A Giorgio Furlani , amministratore delegato rossonero, ieri è stata rivolta una domanda - nel pre-partita di Milan-Monza , a 'DAZN' - su un'eventuale cessione del centrocampista olandese, richiesto da Manchester City e Barcellona e il CEO ha risposto senza indugi.

Milan, Furlani alza il muro per Reijnders

«Io mi focalizzerei su cosa ci serve per rinforzarci, perché è ovvio che ci siano stati degli errori anche nella pianificazione della rosa. Per come siamo gestiti non saranno necessari dei sacrifici». Insomma, secondo Furlani, ha commentato la 'rosea', nonostante i mancati incassi milionari garantiti dalla partecipazione alla Champions League, che il Milan nella stagione 2025-2026 non farà, il club non ha bisogno di vendere uno dei suoi gioielli più preziosi sull'altare del bilancio. A maggior ragione se si tratta di Reijnders, autore di un'annata da 15 gol e 5 assist.