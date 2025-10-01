Milan, Leao sul gol Theo Hernandez: 'Sembra Messi. Con me in campo ...'

Il Milan in estate ha ceduto tanti giocatori, tra cui anche calciatori che sono stati molto importanti per le stagioni passate dei rossoneri. Tra questi c'è senza dubbio Theo Hernandez. Il terzino francese sta facendo di tutto e di più con l'Al Hilal di Simone Inzaghi. Sono già 4 le reti messe a segno con la nuova squadra in stagione. L'ultimo durante la partita di Champions League asiatica contro il Nasaf: slalom contro 4 avversari prima di segnare con un bel pallonetto. Un classico gol alla Theo Hernandez, ecco il video.