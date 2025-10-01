Milan, Leao sul gol Theo Hernandez: 'Sembra Messi. Con me in campo ...'

Il Milan in estate ha ceduto tanti giocatori, tra cui anche calciatori che sono stati molto importanti per le stagioni passate dei rossoneri. Tra questi c'è senza dubbio Theo Hernandez. Il terzino francese sta facendo di tutto e di più con l'Al Hilal di Simone Inzaghi. Sono già 4 le reti messe a segno con la nuova squadra in stagione. L'ultimo durante la partita di Champions League asiatica contro il Nasaf: slalom contro 4 avversari prima di segnare con un bel pallonetto. Un classico gol alla Theo Hernandez, ecco il video.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Leao: “Theo Hernandez? Sembra Messi. Se ci fossi stato io avrebbe …”
ULTIME MILAN NEWS
Leao: “Theo Hernandez? Sembra Messi. Se ci fossi stato io avrebbe …”
Leao non scorsa il suo ex compagno di squadra al Milan Theo Hernandez: il portoghese commenta così il gol del francese in Arabia. Ecco le sue parole
Milan, Leao sul gol di Theo Hernandez—
Un gol che non è passato inosservato a Rafael Leao, compagno di tante avventure e vittorie con la maglia del Milan. L'esterno rossonero, nella sua diretta su Twitch, ha commentato così il bel gol di Theo Hernandez: "Sembra Messi… Se ci fossi stato io avrebbe dovuto darmela largo a sinistra. Theo Hernandez du Brasil…", queste le parole riprese da Tuttomercatoweb.
LEGGI ANCHE: Juventus-Milan, chi in attacco con Pulisic? Giménez avanti, ma occhio a questa sorpresa >>>
Leao e Theo Hernandez è stata una coppia devastante per gli avversari del Milan nelle scorse stagioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA