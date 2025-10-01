PIANETAMILAN i nostri video Milan, Leao in diretta social con la maglia di Ronaldinho: la reazione è virale
Milan, Leao in diretta social con la maglia di Ronaldinho: la reazione è virale
Rafael Leao, attaccante del Milan, in diretta su 'Twitch' ha indossato la maglia rossonera numero 80 di Ronaldinho, imitandolo così. Il video
Su 'Twitch' è sempre Rafael Leao show. L'attaccante del Milan, ormai famoso anche per le sue divertenti live, indossa la maglia rossonera di Ronaldinho e mostra ai fan la sua esultanza. I follower si scatenano nei commenti: guarda il video!