Milan, caso con Leao? Trevisani ‘attacca’ Fonseca: “Il problema sei te”

Riccardo Trevisani , noto giornalista, è stato ospite del programma 'Pressing' di 'Mediaset'. Tra gli argomenti anche la partita vinta dal Milan sull'Udinese per 1-0. Fulcro le scelte di formazione di Paulo Fonseca , che ha deciso di lasciare in panchina Rafael Leao per tutta la partita. Ecco il parere del telecronista.

Milan, Trevisani: "Leao? Fonseca sarebbe in mezzo alla tempesta se..."

"Questi discorsi vengono fatti perché è finita 1-0. Se fosse finita 1-1 Fonseca sarebbe in mezzo alla tempesta più totale, e 1-1 sarebbe potuta finire 3 volte tra il gol annullato per una treccia a Ehizibue, il rigore di Pavlovic e la parte finale di partita. Quando tu sei alla Roma e litighi con Dzeko, poi vai al Milan e litighi con Leao, il problema sei te e non gli altri. Lui sta andando avanti con grande personalità e coerenza nelle sue scelte, ma per me le sue scelte sono sbagliate".