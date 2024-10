Chukwueze out, in Berardi. Lo fareste?'. Questa la domanda sul Milan a cui hanno risposto Pastore e Trevisani a 'Cronache di Spogliatoio'

Durante il programma 'La Fontana di Trevi' del podcast 'Cronache di Spogliatoio', Pastore e Trevisani , noto giornalisti e host del programma, hanno risposto a una domanda di un ascoltatore: ' Chukwueze out, in Berardi . Lo fareste?'. Ecco le due risposte.

Milan, Chukwueze via dentro Berardi? Trevisani e Pastore discutono

Pastore: "Dobbiamo valutare come sta fisicamente, ha giocato ancora poco. Il suo piano è andare via, ma a livello tattico la squadra migliore è l Juventus. Il Milan secondo me non è disposto a fare questo tipo di operazione".