Milan, Pastore attacca Leao: l'accusa è davvero pesante. Poi arriva anche il complimento

Sul Milan: "Al Milan un po’ di indisciplina c’è. L’abbiamo visto a Firenze, Roma, e i giocatori come Leao a volte vanno tenuti a briglie corte…lasciarli liberi e anche un po’ spaesati nel marasma attuale è controproducente. Leao è un grandissimo giocatore, ha dei colpi che nessuno in Serie A possiede ma non ha il calcio come suo primo pensiero. Non ce l’aveva a 22 anni, non ce l’ha a 25 e forse non ce l’avrà a 28".