Negli ultimi minuti è giunto l'esito degli esami svolti su Samuel Chukwueze, attaccante esterno del Milan. Come noto, infatti, il classe 1999 era uscito anzitempo dal terreno di gioco nel corso del match tra Nigeria e Libia, per un dolore accusato. Questo lo aveva spinto a tornare immediatamente in Italia per chiarire in fretta le sue condizioni. E infatti così è avvenuto, con il rientro nel Bel Paese. Già dal pomeriggio, in ogni caso, si era sparsa la voce di un possibile recupero lampo in vista dell'Udinese, anche se l'intenzione era quella di attendere il responso degli esami.