Tanto spazio concesso a Milan-Bruges di Champions League sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 21 ottobre 2024. Giorno di vigilia, infatti, in casa rossonera di una partita da vincere ad ogni costo. L'umore a Milanello è un po' più alto dopo l'ultima vittoria contro l'Udinese in campionato, ma ancora non basta per dirsi fuori dalla crisi. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.