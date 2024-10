Milan, Dimarco: “Theo Hernandez? Mi prendo gli insulti, ma…”. Sul derby…

Sulle partite contro i rossoneri

"Le partite a cui tengo di più? Solo il derby. Mi puoi dire tutte le partite che vuoi, ma per me la partita che mi gasa e mi dà quella cosa in più è il derby di Milano. Per il tifoso interista di Milano il derby non si può paragonare a niente. Sia dalla parte dell'Inter che del Milan. Quelli che mi ricordo? Il 4-3 dell'Inter quando Maicon fece quel gol da fuori area con l'esterno. Il 4-0 del Triplete e il 2-0 in dieci uomini quando Pandev segnò su punizione e poi quelli che ho giocato io. Ricordare solo le vittorie? No, ricordo anche le sconfitte perché quelle aiutano a crescere".