Milan, l’ex calciatore: “Theo Hernandez? Prendo Dimarco tutta la vita”

Angelo Di Livio , ex calciatore di Juventus e Fiorentina, è stato ospite in diretta del programma 'TVPlay'. L'ex calciatore ha parlato di un calciatore in particolare, ovvero Dimarco . Il terzino dell'Inter ha giocato un'ottima partita contro il Belgio con l'Italia. Di Livio è sicuro: l'italiano è migliore di Theo Hernandez . Ecco le sue parole.

Di Livio sicuro: "Tra Dimarco e Theo Hernandez? Prendo Dimarco tutta la vita"

"Dimarco è uno dei migliori esterni in Europa. Ha una delicatezza del cross straordinaria, complimenti a lui per la crescita avuta in questi anni. Tra Dimarco e Theo Hernandez? Prendo Dimarco tutta la vita". Una scelta ardita da parte di Di Livio. E' vero Theo Hernandez non sta vivendo il suo momento migliore con il Milan, ma quando è in forma con gambe e in testa, resta il migliore terzino sinistro non in Serie A, ma nel Mondo. LEGGI ANCHE: Milan, tornano i dubbi: chi al posto di Theo? Fonseca e le possibili scelte