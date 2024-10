Sulla Fiorentina: "Se la Fiorentina arriva in Europa League fa un colpaccio. L’obiettivo sarebbe quello di non fare la Conference e salire di competizione. Per me Palladino ha avuto molta fiducia dalla società, ha grandi idee e sa far giocare la squadra. Deve crescere Colpani, deve crescere Kean. Firenze è passionale, dà tanto. E Kean può rilanciarsi grazie alla Fiorentina".

Sul Napoli di Antonio Conte: "Conte non è ancora contento di quello che stanno facendo. E’ un perfezionista e fino a quando non si arriva al suo livello massimale, non sarà contento. Il Napoli non ha le coppe, ma per fare qualcosa di straordinario come vincere lo Scudetto, devono dare tutti molto di più. Quest’anno devono dare tutti di più. Lobotka ha una calamita tra i piedi. Avete visto Politano? Fa il quinto di destra. Quest’anno ci godiamo un campionato. Non sappiamo chi vincerà, ci sono delle squadre che daranno battaglia fino alla fine. E il Napoli è una di queste". LEGGI ANCHE: Milan, Emerson Royal è un flop? Jimenez e una sorpresa: le carte di Fonseca