Inter, Sommer: “Scudetto? Abbiamo perso il derby, occhio al Milan”

Yann Sommer, portiere dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla lotta Scudetto, citando anche il Milan

Yann Sommer , portiere dell' Inter , ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano 'La Gazzetta dello Sport' in merito alla lotta Scudetto, citando anche il Milan . Ecco le sue parole.

Inter, Sommer fa la griglia Scudetto: a sorpresa c'è anche il Milan

"Mi immagino una stagione molto difficile, contesa. Ma anche l'anno scorso prima di scappare c'era un momento in cui eravamo secondi. Abbiamo già visto quanto siano forti Juve e Napoli, ma abbiamo anche perso il derby: quindi occhio pure al Milan. Vedremo alla fine chi resisterà! Ma quando si dice che ogni gara è difficile in Italia, non è retorica. E' la verità".