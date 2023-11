Galli su Ibrahimovic: “Ho qualche dubbio sul suo ritorno al Milan”

Ibrahimovic, da giocatore del Milan, ha vinto due scudetti e una Supercoppa italiana. Con il club di via Aldo Rossi ha disputato 163 presenze in gare ufficiali, trovando la via del gol in 93 occasioni. 76 di questi sono arrivati in Serie A. Il suo score totale nel campionato italiano arriva a contare 156 reti, arrivate con le maglie di Milan, Inter e Juventus.

Ora i tifosi del Milan sperano nel suo ritorno in vesti dirigenziali: il primo approccio da parte del Milan c'è già stato grazie ad un incontro tra il campione svedese e il numero 1 del club Gerry Cardinale. LEGGI ANCHE: Leao ci sarà in Milan-Borussia Dortmund? Ecco come sta Rafa >>>

