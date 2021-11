Milan, Hateley: “Andare a +10 sull’Inter sarebbe importante per lo scudetto”

Mark Hateley, ex calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e sul derby di domenica sera: ecco le sue parole

Intervenuto in live sul canale Twitch del Milan, Mark Hateley ha parlato dei rossoneri. Queste le parole dell'ex attaccante sul derby di domenica sera. "Vedo molto bene i rossoneri. Il Milan ha ora 7 punti di vantaggio sull'Inter e potrebbe aumentare il vantaggio a 10 punti vincendo il derby. Il Napoli è forte come l'Inter, ma probabilmente non reggerà il nostro passo. Andare a +10 sui nerazzurri sarebbe un passo molto importante verso lo Scudetto".