Milan-Genoa, Dj Ringo: “Bravo Gazidis, si era capito che avremmo perso”

NEWS MILAN – Il commento di Dj Ringo dopo la sconfitta dei rossoneri in Milan-Genoa: “Man of the match Gazidis. Ma pensa, non si era capito che dopo tutti i casini combinati da lui con Boban e chiacchierata prepartita al team (che non rientra nei suoi compiti, ma forse a Maldini) avremo perso!”.

Dura presa di posizione di Dj Ringo, noto tifoso del Milan, contro l’amministratore delegato Ivan Gazidis. Sul discorso alla squadra e sul compito che toccherebbe a Paolo Maldini, ricordiamo che il direttore tecnico rossonero si è assentato per problemi di salute. La squadra in campo ha giocato male, ma sulla prestazione non incide Gazidis. Professionisti pagati fior di milioni, non possono essere condizionati da scelte dirigenziali. Giuste o sbagliate che siano. E infatti, non è la prima volta che il Milan incappa in partite così disastrose.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android