Milan, Gazidis: “Prossimo passo diventare competitivi in Europa” | News

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo aver conquistato lo scudetto con i rossoneri

Intervistato dalla 'BBC', Ivan Gazidis ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e su Fikayo Tomori dopo aver conquistato il 19esimo scudetto. Queste le dichiarazioni dell'amministratore delegato rossonero: "Il Milan è stato costruito sul successo in Europa, quindi è una parte davvero importante del nostro DNA. Per noi questo è il nostro prossimo passo: diventare più competitivi sul fronte europeo. Fikayo Tomori è stato straordinario per tutta la stagione. Lui è assolutamente un pilastro di questa squadra ed è uno dei giocatori su cui vorremmo costruire la nostra squadra: è stata un'aggiunta fantastica dentro e fuori dal campo".