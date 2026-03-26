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Milan, Gabbia: “Nazionale? Mi è spiaciuto moltissimo non esserci. Ecco cosa mi ha detto Gattuso”

Milan, Gabbia sulla Nazionale: 'Gattuso mi ha detto che...'
Matteo Gabbia è tornato a parlare della mancata convocazione in Nazionale in vista dei playoff mondiali: l'intervista a 'Sky Sport' del capitano del Milan
Redazione PM

La Nazionale sarà impegnata questa sera alle 20:45 nel playoff Mondiale contro l'Irlanda del Nord. La 'New Balance Arena' di Bergamo sarà teatro di una sfida importantissima per il calcio italiano, con gli azzurri non possono fallire di nuovo una qualificazione alla Coppa del Mondo che manca dal 2014. Dodici anni. "La partita più importante della mia carriera", l'ha definita Gennaro Gattuso. 

Milan, Gabbia sulla mancata convocazione in Nazionale

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Tra i convocati del CT, non è passata inosservata l'assenza di giocatori del Milan: una situazione a cui ci stiamo abituando negli ultimi anni, ma che va in controtendenza con quella che è la tradizione della Nazionale italiana.

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Matteo  Gabbia non è stato chiamato a causa di un'ernia inguinale che lo tiene ai box da inizio marzo. Il capitano rossonero ha commentato la scelta di Gattuso  in un'intervista concessa ai microfoni di 'Sky Sport': queste le sue parole.

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"Mi è dispiaciuto moltissimo non esserci, ho parlato con Gattuso, mi ha fatto piacere perché mi ha detto cose molto belle. Spero la Nazionale si qualifichi al Mondiale, è un obiettivo per il movimento intero".

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