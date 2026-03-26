Milan, Gabbia sulla Nazionale: 'Gattuso mi ha detto che...'

Matteo Gabbia non è stato chiamato a causa di un'ernia inguinale che lo tiene ai box da inizio marzo. Il capitano rossonero ha commentato la scelta di Gattuso in un'intervista concessa ai microfoni di 'Sky Sport' : queste le sue parole.

"Mi è dispiaciuto moltissimo non esserci, ho parlato con Gattuso, mi ha fatto piacere perché mi ha detto cose molto belle. Spero la Nazionale si qualifichi al Mondiale, è un obiettivo per il movimento intero".