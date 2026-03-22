Milan Futuro, Oddo: 'Ci interessa la crescita dei ragazzi, non la classifica'

"Abbiamo fatto una buona partita, considerando che oggi avevamo tanti tanti problemi e defezioni anche dell'ultimo momento. Poco importa perché la squadra ha fatto una buonissima partita. Avremmo meritato la vittoria, anche larga. Siamo stati poco bravi ad incidere sulle occasioni che abbiamo avuto per fare più gol e diciamo che sulle due disattenzioni che abbiamo avuto abbiamo subito gol, anche evitabili se fossimo stati più attenti. Però va bene così, quello che conta è la prestazione".