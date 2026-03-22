Turci su Nkunku: 'Si è smarrito quando sembrava il trascinatore del Milan'

Sempre sull'ex Chelsea: "Da un giocatore come Nkunku ci si aspetta sempre qualcosa di più, perché ha nelle corde gol e giocate di qualità che nell'ultimo periodo stanno un po' mancando. Gli attaccanti del Milan in questa stagione si sono spartiti un po' i gol: all'inizio segnava Pulisic, poi c'è stato il periodo in cui ha fatto gol Leao, Nkunku da inizio gennaio e Fullkrug ha segnato una rete fondamentale contro il Lecce a San Siro. Adesso, invece, i gol degli attaccanti non stanno più arrivando".