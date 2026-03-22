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INTERVISTE

Milan, parla Turci: “Sembra che Nkunku abbia perso serenità. Da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più”

Turci su Nkunku: 'Si è smarrito quando sembrava il trascinatore del Milan'
Nell'intervista concessa ai nostri microfoni, il giornalista di 'DAZN' Tommaso Turci ha commentato il momento di Nkunku al Milan
Redazione

Tommaso Turci (giornalista per 'DAZN') è stato intervistato in esclusiva dalla nostra redazione per parlare dei temi più caldi del mondo Milan. Oltre alla sua visione privilegiata del caso Leao-Pulisic, vista la sua presenza a bordo campo, Turci ha parlato di Christopher Nkunku. L'attaccante francese, arrivato in estate per circa 38 milioni di euro dal Chelsea, sta vivendo (di nuovo) un brutto momento, fatto di poche giocate e pochi minuti in campo. Ecco l'analisi sull'ex Lipsia da parte dell'inviato di 'DAZN'.

Milan, Turci sul momento di Nkunku

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E Nkunku? "Dopo un gennaio in cui si era ritrovato anche dal punto di vista realizzativo, mi aspettavo qualcosa di più anche da parte sua. Invece, nelle ultime partite, mi sembra che abbia perso un po' di serenità. La sua stagione è stata caratterizzata dalla mancanza di continuità di prestazioni. Quando sembrava essere diventato il trascinatore del Milan si è nuovamente smarrito".

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Sempre sull'ex Chelsea: "Da un giocatore come Nkunku ci si aspetta sempre qualcosa di più, perché ha nelle corde gol e giocate di qualità che nell'ultimo periodo stanno un po' mancando. Gli attaccanti del Milan in questa stagione si sono spartiti un po' i gol: all'inizio segnava Pulisic, poi c'è stato il periodo in cui ha fatto gol Leao, Nkunku da inizio gennaio e Fullkrug ha segnato una rete fondamentale contro il Lecce a San Siro. Adesso, invece, i gol degli attaccanti non stanno più arrivando".

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