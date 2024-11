Milan, Pastore: “La società sembra disinteressata. E’ deprimente”

Milan, società disinteressata. Le mancanze di Fonseca. Tutte le critiche di Pastore

"Io sento dire il Milan parlare ancora di Scudetto, quando sei a meno 10 dal primo posto e sei settimo. Lo dice Fonseca, che parla di fischi giusti con la flemma di chi è appena arrivato e non sembra essere completamente consapevole delle proprie responsabilità. Contro la sesta in campionato hai paura di passare sotto perché non riesci a recuperarla? Mi fa pensare. Non capisco il senso di alcune dichiarazioni, come quelle di Moncada che parla di un mercato come ormai fanno tutti, ma sorvolando sul Milan settimo e senza continuità. Il Milan società sembra disinteressata dalla competizione. Vince a Madrid e non scatta nulla, anzi fai due partite orrende. Non si capisce la logica. Leao fa turnover per l'Empoli? Non capisco il senso di tutto l'ambiente, società e dirigenza che si lasciano scivolare addosso la stagione. Ogni partita è una lotteria. Anche la formazione cambia sempre. Fonseca è un ottimo tattico, ma gli manca la gestione del gruppo e non è aiutato dalla società che osserva. E' abbastanza deprimente, anche il tifoso è annoiato, c'è uno scollamento palese".