Milan, Sabatini: “Fonseca c’è un limite. Leao? Se era una punizione…”

Milan, Sabatini critica la scelta di Fonseca: ecco il suo parere su Leao

"Io sono d'accordo su quello che dice Panucci (LEGGI QUI), poi tra fare il duro e gioca Morata, entra Abraham, si fa male Abraham ed entra Loftus-Cheek. Per fortuna di Fonseca è andata a finire così, perché c'è un limite a tutto oppure, è una cosa che non sappiamo, Rafael Leao si merita una punizione che la panchina è perfino poco. Perché vedere alla fine il Milan che subiva l'arrembaggio dell'Udinese, buttava la palla là per una corsa di non so chi… Sinceramente negli ultimi 10 minuti io questa punizione giusta, dalla parte di Fonseca va bene, magli ultimi 10 minuti se doveva essere punito in quel modo mandalo in tribuna, non lo portare neanche in panchina".