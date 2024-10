Milan, Panucci attacca Leao: "Perde la palla e cammina. Fonseca ha gli attributi"

"Dalle dichiarazioni che ha fatto, ha fatto quello che doveva fare perché effettivamente Leao è troppo discontinuo. Lui doveva dare un messaggio anche perché poi la squadra le vede le cose. I giocatori lo vedono e sicuramente se Leao è intelligente la prende come un aiuto questo, perché effettivamente ogni volta che perde la palla cammina per il campo e sarebbe da prendere e rincorrere per il campo. Non gli ho mai visto fare 30 metri a rincorre un avversario e questo non va bene. Se Leao è intelligente la prende come un aiuto e quello che ha fatto Fonseca mi trova d'accordo visto che avevamo detto che non aveva la personalità per gestire il Milan. Sta dimostrando che ha gli attributi per fare delle scelte forti".