"Il calcio non è semplice. Ed ha mille risvolti che vanno trattati con rispetto perché il gruppo di allenatori è fatto da 20 persone. Tra tutti professionisti divisi nelle varie aree. I giocatori sono 25. C'è la comunicazione quando si gestisce. Ci sono tanti aspetti che vanno curati non partita dopo partita, non di settimana in settimana, e nemmeno giorno dopo giorno, ma ora dopo ora, ma soprattutto quello della divulgazione al tifosi, alla gente, agli appassionati, a chi invece passione e risorse per seguirlo. Il calcio non è semplice, poi scegliete chi seguire e chi ascoltare. Ma se era semplice, fidatevi, il Milan non usciva contro il Feyenoord".