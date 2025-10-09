Gattuso e il passaggio al Milan, Aliberti: 'Fu condotto con Galliani che ...'

Gennaro Gattuso è stato uno dei pilastri del centrocampo del Milan che ha vinto tutto in Italia e nel Mondo. L'attuale CT dell'Italia era stato prelevato dalla Salernitana. A raccontare la trattativa ci ha pensato l'ex presidente Aniello Aliberti: "Fu condotta con Galliani e Braida. Lo seguivano dall’inizio del campionato, tanto è vero che Galliani non fece tanto ostruzionismo sul prezzo al momento dell’acquisto. Eravamo anche retrocessi, chissà forse per colpa loro. Forse fu anche una sorta di compensazione per quello scudetto vinto a Perugia", queste le sue parole a salerno.corriere.it.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste L’ex presidente della Salernitana: “Gattuso? Galliani non fece tanto ostruzionismo sul prezzo, forse …”
ULTIME MILAN NEWS
L’ex presidente della Salernitana: “Gattuso? Galliani non fece tanto ostruzionismo sul prezzo, forse …”
Gennaro Gattuso è passato ai tempi dalla Salernitana al Milan. raccontare la trattativa ci ha pensato l'ex presidente Aniello Aliberti. Ecco le sue parole
Milan, il colpo Gattuso—
L'ex presidente continua con il suo racconto: " Dopo la cessione Rino mi telefonò, dicendomi: “Se dovesse venire qualcuno della mia famiglia a chiedere soldi non dategli retta, perché li ho già sistemati io”. Ci siamo sentiti spesso dopo che è andato via, per gli auguri durante le festività ma non solo…. Poi per qualche anno ci siamo persi di vista ma il rapporto è sempre stato, ed è rimasto, ottimo".
LEGGI ANCHE: Bernardo Silva si muove Jorge Mendes: contatti anche con il Milan. E lo stipendio ...>>>
"Gattuso è un ragazzo schietto e genuino", conclude Aliberti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA