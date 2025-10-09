Gattuso e il passaggio al Milan, Aliberti: 'Fu condotto con Galliani che ...'

Gennaro Gattuso è stato uno dei pilastri del centrocampo del Milan che ha vinto tutto in Italia e nel Mondo. L'attuale CT dell'Italia era stato prelevato dalla Salernitana. A raccontare la trattativa ci ha pensato l'ex presidente Aniello Aliberti: "Fu condotta con Galliani e Braida. Lo seguivano dall’inizio del campionato, tanto è vero che Galliani non fece tanto ostruzionismo sul prezzo al momento dell’acquisto. Eravamo anche retrocessi, chissà forse per colpa loro. Forse fu anche una sorta di compensazione per quello scudetto vinto a Perugia", queste le sue parole a salerno.corriere.it.