Milan, Di Canio: “Nonostante Rabiot, il mercato resta deludente”

Durante l'intervista a 'La Stampa', l'attaccante ex West Ham e Lazio su tutte, Paolo Di Canio ha fatto il punto sul calciomercato del Milan e non solo. Parole non proprio positive sul calciomercato fatto dal Milan in questa sessione estiva. Secondo Di Canio, neanche l ' arrivo di Adrien Rabiot ( qui il giorno della conferenza del francese) migliora quello che secondo lui è stato un mercato deludente. Di seguito il suo commento.

Milan, Di Canio: "Non aveva nessuno come Rabiot, il mercato ..."

“Non aveva nessuno come Rabiot, anche se il mercato resta un ibrido deludente”. Queste dunque le dure parole di Paolo Di Canio durante la sua intervista a La Stampa. L'ex attaccante azzurro però non si è limitato a commentare solo il mercato del Milan, ma ha espresso un parere anche su Napoli, Inter e Juventus. Le quali, secondo DI Canio, sono tutte avanti al Milan. Le sue parole