INTERVISTE

Serafini: “Il Milan è l’unico club dove in quattro fanno il mercato”

Luca Serafini, storico giornalista rossonero, ha parlato della confusione interna al Milan, che si è vista sul calciomercato
Il calciomercato estivo del Milan ha reso evidente una confusione interna alla società. Tale confusione sembrava poter essere spazzata via dai nuovi arrivi di Igli Tare come direttore sportivo e di Massimiliano Allegri come allenatore. Così, però, non è stato. Da fuori, è molto difficile identificare una strategia chiara, una programmazione seguita dalla dirigenza rossonera. Le trattative avviate - e poi saltate - sono l'esempio più lampante di questa confusione, che non ha portato a Milanello alcuni profili di giocatori che sarebbero serviti eccome all'organico rossonero. Una delle possibili cause del caos interno al club è la sovrabbondanza di figure che affollano il board dirigenziale. La pensa così Luca Serafini - storico giornalista di fede rossonera. Ecco che cosa ha detto intervenendo durante una diretta televisiva di Sportitalia.

Serafini sulla dirigenza del Milan

L'osservazione del giornalista: "Il mercato del Milan è andato tra virate brusche, soffi di vento tra varie parti ed è l’unico club del mondo in cui il calciomercato lo fanno in quattro".

