Il calciomercato estivo del Milan ha reso evidente una confusione interna alla società. Tale confusione sembrava poter essere spazzata via dai nuovi arrivi di Igli Tare come direttore sportivo e di Massimiliano Allegri come allenatore. Così, però, non è stato. Da fuori, è molto difficile identificare una strategia chiara, una programmazione seguita dalla dirigenza rossonera. Le trattative avviate - e poi saltate - sono l'esempio più lampante di questa confusione, che non ha portato a Milanello alcuni profili di giocatori che sarebbero serviti eccome all'organico rossonero. Una delle possibili cause del caos interno al club è la sovrabbondanza di figure che affollano il board dirigenziale. La pensa così Luca Serafini - storico giornalista di fede rossonera. Ecco che cosa ha detto intervenendo durante una diretta televisiva di Sportitalia.
Serafini: "Il Milan è l'unico club dove in quattro fanno il mercato"
INTERVISTE
Serafini: “Il Milan è l’unico club dove in quattro fanno il mercato”
Luca Serafini, storico giornalista rossonero, ha parlato della confusione interna al Milan, che si è vista sul calciomercato
Serafini sulla dirigenza del Milan—
L'osservazione del giornalista: "Il mercato del Milan è andato tra virate brusche, soffi di vento tra varie parti ed è l’unico club del mondo in cui il calciomercato lo fanno in quattro".
