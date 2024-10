Milan, Caressa su De Ketelaere: “Può fare la differenza nell’Atalanta”

Caressa ha descritto De Ketelaere come un "oggetto misterioso" durante la sua esperienza rossonera, dove le aspettative erano alte ma i risultati non sono arrivati. Tuttavia, le statistiche attuali parlano chiaro: "Ora i suoi numeri sono straordinari. È primo per tocchi nel terzo offensivo, per palle filtranti, occasioni create, dribbling e 1-2 chiusi. Inoltre, è quarto nell'Atalanta per palle recuperate".