Milan, Condò su Gimenez: “Ricordo che ha fatto molto bene in Champions”

Paolo Condò, noto giornalista, ha parlato di Santiago Gimenez, attaccante del Milan, ai microfoni di Radio Rossonera. Le sue parole
Redazione PM

Santiago Gimenez è in campo in questi minuti in Milan-Bologna, terza giornata della Serie A 2025/26. Il messicano - dopo un'estate piena di rumors che lo volevano lontano da Milano - è alla terza presenza da titolare in campionato. Massimiliano Allegri, anche in mancanza di scelte, gli sta continuando a dare fiducia nonostante non sia un tipo di attaccante per cui stravede. Il messicano - appena tornato carico dalla sosta con la sua Nazionale - vuole ora conquistarsi il Milan. Ai microfoni di Radio Rossonera ha parlato bene dell'attaccante Paolo Condò, noto giornalista sportivo. Di seguito, si riportano le sue parole.

Ecco cosa ha detto: "È andata bene che lo scambio Dovbyk-Gimenez non sia andato in porto? A me Dovbyk non piace molto. Gimenez al Milan ha combinato poco, ma me lo ricordo anche in Champions League fare molto bene. Aveva fatto un ‘mazzo così’ alla Lazio di Sarri”.

La fiducia riposta nel messicano, per Condò, risale alle sfide europee di qualche anno fa contro la Lazio di Sarri. Inoltre, il giornalista ci ha tenuto a ricordare le ottime prestazioni di Gimenez nella scorsa Champions League con la maglia del Feyenoord.

