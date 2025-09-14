Milan, Condò su Gimenez: “Ricordo che ha fatto molto bene in Champions”

Santiago Gimenez è in campo in questi minuti in Milan-Bologna, terza giornata della Serie A 2025/26. Il messicano - dopo un'estate piena di rumors che lo volevano lontano da Milano - è alla terza presenza da titolare in campionato. Massimiliano Allegri, anche in mancanza di scelte, gli sta continuando a dare fiducia nonostante non sia un tipo di attaccante per cui stravede. Il messicano - appena tornato carico dalla sosta con la sua Nazionale - vuole ora conquistarsi il Milan. Ai microfoni di Radio Rossonera ha parlato bene dell'attaccante Paolo Condò, noto giornalista sportivo. Di seguito, si riportano le sue parole.