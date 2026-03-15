Milan, l'intervista a Chiarugi

Sulla vittoria della Coppa delle Coppe con il Milan nel 1973 grazie ad un suo gol: "Che partita! Eravamo distrutti, fu una battaglia. Il Leeds in attacco aveva Joe Jordan, lo squalo. Segnai io, su punizione. Pensi che prima di battere andai da Rivera e gli chiesi di lasciarmela. «Me la sento», gli dissi. E lui me la fece battere. Ne parliamo ancora quando ci sentiamo. «Ti avrei lasciato solo quella, ti è andata bene». Rivera era il Milan. Ci rappresentava in tutto e per tutto. Ricordo gli scontri con Giagnoni. Non lo vedeva, lo tenne fuori in quattro o cinque occasioni. Giravano tante cavolate, come che la squadra fosse contro Rivera. Tutto inventato. Quando Gianni tornò titolare, Milanello fu invasa di giornalisti. Era un campione, anche per rispetto e umiltà. Mi chiedo come si potesse solo pensare di metterlo in panchina. È il più forte con cui abbia mai giocato, insieme a Riva".