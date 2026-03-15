Ex Milan, Chiarugi: 'Con Liedholm ero depresso, avevo perso 10 chili'

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Su Nereo Rocco e il Milan:"Per fortuna mi salvò Nereo Rocco. Ancora mi emoziono a raccontarlo. Lo incontrai a Coverciano, mi tremava la voce. Mi vide e mi disse «È tutto qui quello che abbiamo comprato?». Ero magrissimo. Lui mi rassicurò e mi affidò ai cuochi. Tempo pochi mesi e volavo. Se è vero che mi voleva anche l’Inter oltre al Milan? Fu un vero e proprio derby. Io avevo dato la mia parola a Fraizzoli, ma poi il Milan mi convinse. Volevo essere allenato da Rocco. Il Paròn mi giurò che al Milan avrei trovato una famiglia e non potrò mai ringraziarlo abbastanza".
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