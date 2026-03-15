Ex Milan, Chiarugi: 'Con Liedholm ero depresso, avevo perso 10 chili'

Milan, le parole di Chiarugi

Su Liedholm: "Con Liedholm alla Fiorentina non abbiamo mai avuto un rapporto. Non mi parlava e quando lo faceva mi dava del lei. Mi sentivo rinchiuso in schemi e dettami tattici. A fine anno abbiamo avuto un confronto acceso e ho deciso che sarei andato via. Ai miei tempi non era usuale parlare di depressione. Io ero depresso, non mi vergogno a dirlo. Avevo perso 10 chili, non mangiavo. Non giocavo, ero triste e stressato".