Fofana: giocatore rivoluzionato da quando è al Milan. Parlano gli assist. Il compito contro la Lazio
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Quanto è importante per il Napoli qualificarsi in Champions League?
"Oggi è fondamentale. Nel calcio moderno bisogna essere più pragmatici: entrare in Champions League è l’obiettivo principale. Se arrivi secondo è meglio, se arrivi terzo o quarto va bene comunque. Per i club italiani, in questa fase storica, la Champions è vitale."
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