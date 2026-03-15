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INTERVISTE

Napoli, Varriale: “Sorpasso al Milan? Lo scontro al Maradona può essere decisivo”

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Enrico Varriale, noto giornalista, ha voluto spendere alcune parole sul Milan di Allegri ai microfoni di Radio Tutto Napoli...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Enrico Varriale, noto giornalista, è stato intervistato dai microfoni di Radio Tutto Napoli. Il giornalista italiano ha voluto spendere alcune parole sui partenopei soffermandosi, però, su un possibile sorpasso al Milan di Allegri nelle prossime giornate di campionato. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, senti Varriale

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Il Napoli può ancora puntare al secondo posto? Può sorpassare il Milan di Allegri?

"Il Milan ha qualche punto di vantaggio importante, ma l’organico del Napoli al completo è di livello molto alto. Lo scontro diretto al Maradona potrebbe essere decisivo per accorciare. In ogni caso bisogna puntare al miglior risultato possibile."

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Quanto è importante per il Napoli qualificarsi in Champions League?

"Oggi è fondamentale. Nel calcio moderno bisogna essere più pragmatici: entrare in Champions League è l’obiettivo principale. Se arrivi secondo è meglio, se arrivi terzo o quarto va bene comunque. Per i club italiani, in questa fase storica, la Champions è vitale."

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