Milan, senti Di Stefano

"Il Milan ha una grande fortuna, e si chiama Massimiliano Allegri, e deve fare tutto per proteggerlo. E intendo che bisogna lasciargli carta bianca, a lui e a Igli Tare: il Milan non può essere Cissé e André l’anno prossimo. Dev’essere un giocatore forte e uno giovane, e così via. Il Milan quando va in Champions League non è una squadra qualunque, e tutto il mondo lo aspetta. I rossoneri l’anno prossimo devono provare a vincere lo scudetto, e per farlo servono giocatori di alto livello: uno in difesa, uno in mezzo al campo, uno in attacco e uno sugli esterni, poi puoi aggiungere dei giovani. In queste stagioni si è visto come la valorizzazione dei giocatori negli ultimi anni fosse prioritaria rispetto alle vittorie, ma Allegri ragiona in maniera diversa, lui vuole vincere. Non voglio pensare che ci siano due teste: vorrebbe dire che non si è imparato nulla dagli ultimi anni. Bisogna ascoltare l’allenatore, e non farlo sarebbe un errore. Spero che l’ottavo posto abbia fatto aprire gli occhi un po’ a tutti”.