Fofana: giocatore rivoluzionato da quando è al Milan. Parlano gli assist. Il compito contro la Lazio
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Su Tonali: "Credo che le richieste del Newcastle siano fuori portata per i club italiani. Sandro vale 80-100 milioni, chi se lo può permettere? Io gli auguro di rimanere in Premier League, o comunque in un club di prima fascia. Poi dopo la speranza di tutti è il ritorno al Milan, ma oggi è infattibile. Ma Sandro non deve pensare di tornare in Italia, è uno dei centrocampisti più forti del mondo, ha un motore da Premier League. L’errore è stato venderlo, ma ora come si fa a pensare di prenderlo a quelle cifre se non si spendono più di 30 milioni. In futuro mi auguro che si possa coronare la seconda parte del suo sogno: rigiocare nel Milan ed esserne il capitano, ma tutti dovranno augurarsi questa cosa. Non sono questi i tempi maturi, Sandro vale troppo per pensare a un ritorno in Italia”.
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