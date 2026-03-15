Cosa pensi della lotta scudetto: il Milan ha possibilità di rimontare? "Se l'Inter comincia a lasciare dei punti come nelle ultime giornate non si sa mai. Il Milan sicuramente ci crederà e allora sarà una bella lotta. Ci sono squadre come Roma e la Juventus che vogliono entrare in Champions: sarà un finale di stagione molto bello"