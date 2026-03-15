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INTERVISTE

Llorente: “Se l’Inter perde i punti, non si sa mai. Il Milan ci crederà”

Llorente: “Se l’Inter perde i punti, non si sa mai. Il Milan ci crederà” - immagine 1
Fernando Llorente, ex attaccante di Juventus e Napoli, ah voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul Milan al Padel Zenter...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Oggi è andata in scena la seconda giornata del World Legends Padel Tour 2026 a Milano, e molte stelle del mondo del calcio sono state le protagoniste principali. Tra i tanti volti presenti, anche Fernando Llorente, ex attaccante di Juventus, Napoli e Udinese. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni rilasciate ai media presenti, tra cui il nostro inviato Stefano Bressi:

Milan, parla Llorente

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La Juve deve puntare su Vlahovic per il futuro? "Penso di sì. Sarebbe un errore lasciare andar via un giocatore come lui a parametro zero. La Juventus deve cercare di arrivare a un accordo perchè è un grandissimo giocatore: ancora è giovane e ha tanto da offrire"

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Cosa pensi della lotta scudetto: il Milan ha possibilità di rimontare? "Se l'Inter comincia a lasciare dei punti come nelle ultime giornate non si sa mai. Il Milan sicuramente ci crederà e allora sarà una bella lotta. Ci sono squadre come Roma e la Juventus che vogliono entrare in Champions: sarà un finale di stagione molto bello"

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Hai avuto Allegri: un giudizio sul suo lavoro? "Lui è un allenatore con tantissima esperienza: da quando è arrivato sta gestendo molto bene la situazione. Gli faccio un grande in bocca al lupo"

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