Fofana: giocatore rivoluzionato da quando è al Milan. Parlano gli assist. Il compito contro la Lazio
Cosa pensi della lotta scudetto: il Milan ha possibilità di rimontare? "Se l'Inter comincia a lasciare dei punti come nelle ultime giornate non si sa mai. Il Milan sicuramente ci crederà e allora sarà una bella lotta. Ci sono squadre come Roma e la Juventus che vogliono entrare in Champions: sarà un finale di stagione molto bello"
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Hai avuto Allegri: un giudizio sul suo lavoro? "Lui è un allenatore con tantissima esperienza: da quando è arrivato sta gestendo molto bene la situazione. Gli faccio un grande in bocca al lupo"
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