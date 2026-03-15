Inter, polemiche e vittimismo: un solo errore per cambiare la narrazione

Poi il contatto tra Frattesi e Scalvini, che ha fatto esplodere di nuovo la rabbia della panchina dell'Inter, innescando un'ulteriore ondata di polemiche. La tensione non si è placata neppure dopo il triplice fischio, con il silenzio stampa imposto dalla società e un ambiente che ha scelto di alimentare le accuse anche nelle ore successive.
La narrazione del vittimismo—
Nelle ultime ore il messaggio che rimbalza nell’ambiente nerazzurro è chiaro: l’Inter si sente penalizzata dagli arbitri. Una lettura che però stride con quanto accaduto nel resto della stagione, dove episodi controversi hanno spesso intaccato il cammino di altre squadre, soprattutto Milan, Napoli e Juventus, le principali concorrenti dei nerazzurri.
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Sembra passata un’eternità, ma stiamo parlando della stessa squadra che esattamente un prima fa era finita al centro del dibattito mediatico per la simulazione di Bastoni. Nonostante ciò, la sensazione è che dopo il recente ko nel derby qualche certezza si sia incrinata e che l'Inter stia iniziando a sentire la pressione del Diavolo.
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