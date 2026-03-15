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INTERVISTE

Inter, la narrazione del vittimismo: quando un singolo errore cambia la direzione del vento

Inter, polemiche e vittimismo: un solo errore per cambiare la narrazione
Dopo gli episodi arbitrali di Inter-Atalanta esplode la protesta nerazzurra: silenzio stampa, polemiche arbitrali e un tentativo di diventare le vittime di un complotto
Redazione PM

Un solo episodio controverso e la narrazione cambia improvvisamente direzione. Dopo il pareggio contro l’Atalanta a San Siro, in casa Inter è esplosa la polemica arbitrale. Società, tifosi e parte dell’ambiente mediatico sono subito corsi a denunciare i presunti torti subiti. Eppure, al di là delle proteste, il quadro resta piuttosto chiaro: un singolo errore arbitrale a loro sfavore è bastato a renderli vittime di un complotto.

Inter, il caso di San Siro e la protesta nerazzurra

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La partita contro l’Atalanta si è accesa negli ultimi minuti. All’83’ il pareggio firmato da Krstovic ha scatenato le proteste dei nerazzurri, convinti che l’azione fosse nata da un fallo di Sulemana su Dumfries. L’arbitro Manganiello ha lasciato proseguire e il VAR ha confermato la validità della rete, decisione che ha fatto esplodere lo staff interista. Il più veemente è stato l’allenatore Cristian Chivu, ammonito ed espulso nel finale per proteste.

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Poi il contatto tra Frattesi e Scalvini, che ha fatto esplodere di nuovo la rabbia della panchina dell'Inter, innescando un'ulteriore ondata di polemiche. La tensione non si è placata neppure dopo il triplice fischio, con il silenzio stampa imposto dalla società e un ambiente che ha scelto di alimentare le accuse anche nelle ore successive.

La narrazione del vittimismo

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Nelle ultime ore il messaggio che rimbalza nell’ambiente nerazzurro è chiaro: l’Inter si sente penalizzata dagli arbitri. Una lettura che però stride con quanto accaduto nel resto della stagione, dove episodi controversi hanno spesso intaccato il cammino di altre squadre, soprattutto Milan, Napoli e Juventus, le principali concorrenti dei nerazzurri.

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Sembra passata un’eternità, ma stiamo parlando della stessa squadra che esattamente un prima fa era finita al centro del dibattito mediatico per la simulazione di Bastoni. Nonostante ciò, la sensazione è che dopo il recente ko nel derby qualche certezza si sia incrinata e che l'Inter stia iniziando a sentire la pressione del Diavolo. 

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