Inter, polemiche e vittimismo: un solo errore per cambiare la narrazione

Un solo episodio controverso e la narrazione cambia improvvisamente direzione. Dopo il pareggio contro l’Atalanta a San Siro, in casa Inter è esplosa la polemica arbitrale. Società, tifosi e parte dell’ambiente mediatico sono subito corsi a denunciare i presunti torti subiti. Eppure, al di là delle proteste, il quadro resta piuttosto chiaro: un singolo errore arbitrale a loro sfavore è bastato a renderli vittime di un complotto.

Inter, il caso di San Siro e la protesta nerazzurra

La partita contro l’Atalanta si è accesa negli ultimi minuti. All’83’ il pareggio firmato da Krstovic ha scatenato le proteste dei nerazzurri, convinti che l’azione fosse nata da un fallo di Sulemana su Dumfries. L’arbitro Manganiello ha lasciato proseguire e il VAR ha confermato la validità della rete, decisione che ha fatto esplodere lo staff interista. Il più veemente è stato l’allenatore Cristian Chivu, ammonito ed espulso nel finale per proteste.