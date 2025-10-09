Milan, Caressa: 'Leao non c'è più tempo. Occhio a ...'

"Leao è vero ha sbagliato i gol, due clamorosi, però si è creato le occasioni, occhio, occhio, perché gli attaccanti quando si creano le occasioni da gol poi qualcuna la buttano dentro, e quando la buttano dentro poi continuano, si scrollano di dosso un po' di cose". Il telecronista Fabio Caressa ha parlato anche di Juventus-Milan 0-0 e in particolare di Rafael Leao: "Certo deve ancora migliorare un po' il suo atteggiamento caracollante che però è anche da dire che quello è la sua espressione del viso, del corpo, sarà difficile cambiarla", questo il suo parere su 'YouTube'.