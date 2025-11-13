Pianeta Milan
Milan, Capello su Modric: ” Ha un’intelligenza superiore. L’unico problema contro l’Inter può essere questo”

Milan, Capello: 'Modric intuisce il gioco in anticipo. Il calcio è così...'
Fabio Capello, ex tecnico del Milan, ha elogiato le prestazioni di Modric in maglia rossonera in queste prime giornate di campionato: ecco le sue dichiarazioni rilasciate in un'intervista alla Gazzetta dello Sport
Arrivato al Milan alla soglia dei 40 anni, Luka Modric sta facendo vedere il suo talento e la sua esperienza anche in rossonero. Quasi a sorpresa, in queste prime undici giornate di campionato è sempre risultato il migliore in campo ed ha già segnato una rete (nel match che è valso il successo a San Siro contro il Bologna). La sua presenza in campo è fondamentale per tutta la squadra grazie alla sua qualità e visione è in grado di mandare i compagni al tiro.

Milan, Capello elogia Modric

Fabio Capello, ex giocatore del Milan, ha elogiato le prestazioni del croato. Ecco le sue parole rilasciate in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Su Modric:"Ha un'intelligenza superiore, intuisce il gioco prima e quindi riesce ad arrivare in anticipo.  Il calcio italiano è così lento che lui quando gli arriva la palla ha già letto il libro e lo ha anche già chiuso. L'unico problema possono essere i cambi di campo dell'Inter".

