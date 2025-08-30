Milan, Capello lapidario: “Serve un difensore? Se ne sono accorti ora?”

Continua il calciomercato del Milan, mancano solo due giorni alla fine della sessione estiva (che chiuderà questo lunedì alle 20 per la Serie A) e la dirigenza rossonera vorrebbe chiudere tre colpi, uno per reparto. In difesa la strada si è complicata in queste ultime ore: Akanji avrebbe detto no al Milan e si starebbero valutando altre piste (come Joe Gomenz). Qualche dubbio sulla strategia rossonero nasce a un ex di lusso.