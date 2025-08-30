Pianeta Milan
Milan, Capello lapidario: “Serve un difensore? Se ne sono accorti ora?”

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha commentato la ricerca di un difensore centrale per il Milan. Una frase corta, ma molto significativa
Continua il calciomercato del Milan, mancano solo due giorni alla fine della sessione estiva (che chiuderà questo lunedì alle 20 per la Serie A) e la dirigenza rossonera vorrebbe chiudere tre colpi, uno per reparto. In difesa la strada si è complicata in queste ultime ore: Akanji avrebbe detto no al Milan e si starebbero valutando altre piste (come Joe Gomenz). Qualche dubbio sulla strategia rossonero nasce a un ex di lusso.

Milan, Capello sulla ricerca del difensore

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha commentato la ricerca di un difensore centrale per il Milan. Una frase corta, ma molto significativa. Ecco il suo parere a 'Sky Calcio Club'.

"La ricerca cosa vuol dire? E' il famose albero: portiere, difensore centrale, centrocampista e attaccante. Se ne sono accorti ora?".

Questo il veloce pensiero di Fabio Capello sul mercato del Milan e in particolare la ricerca del difensore. Vedremo chi sarà il prescelto della dirigenza del Diavolo, anche se il tempo resta sempre meno.

