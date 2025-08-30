Pianeta Milan
De Paola: “Vlahovic? Non vuole andare via per non perdere i 12 milioni”

In un'intervista concessa a TMW Radio, il giornalista Paolo De Paola ha offerto la sua analisi sulla situazione di Dusan Vlahovic
In un'intervista concessa ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Paolo De Paola ha offerto la sua analisi sulla situazione di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, inoltre, è stato accostato innumerevole volte al Milan di Massimiliano Allegri, suo ex allenatore ai tempi della Juventus:

De Paola deciso su Vlahovic

"Non vuole andare via perché non vuole perdere neanche uno dei 12 milioni che guadagna l'anno. Lui pur di non perdere i soldi resta ostaggio di una visione miope, dovrebbe andare altrove e spalmarsi l'ingaggio. Dovrebbe fare una valutazione onesta, non ha meritato l'ingaggio che percepisce, è un attaccante che al massimo arriva a dieci gol, in questo periodo non giustifica i soldi che guadagna"

