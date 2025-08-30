In un'intervista concessa ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Paolo De Paola ha offerto la sua analisi sulla situazione di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, inoltre, è stato accostato innumerevole volte al Milan di Massimiliano Allegri, suo ex allenatore ai tempi della Juventus:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste De Paola: “Vlahovic? Non vuole andare via per non perdere i 12 milioni”
INTERVISTE
De Paola: “Vlahovic? Non vuole andare via per non perdere i 12 milioni”
In un'intervista concessa a TMW Radio, il giornalista Paolo De Paola ha offerto la sua analisi sulla situazione di Dusan Vlahovic
De Paola deciso su Vlahovic—
LEGGI ANCHE: Milan, Saelemaekers: vero esempio di Milanismo. Ormai è un top player>>>
"Non vuole andare via perché non vuole perdere neanche uno dei 12 milioni che guadagna l'anno. Lui pur di non perdere i soldi resta ostaggio di una visione miope, dovrebbe andare altrove e spalmarsi l'ingaggio. Dovrebbe fare una valutazione onesta, non ha meritato l'ingaggio che percepisce, è un attaccante che al massimo arriva a dieci gol, in questo periodo non giustifica i soldi che guadagna"
© RIPRODUZIONE RISERVATA