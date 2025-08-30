De Paola: “Vlahovic? Non vuole andare via per non perdere i 12 milioni”

In un'intervista concessa ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Paolo De Paola ha offerto la sua analisi sulla situazione di Dusan Vlahovic . L'attaccante serbo, inoltre, è stato accostato innumerevole volte al Milan di Massimiliano Allegri, suo ex allenatore ai tempi della Juventus:

"Non vuole andare via perché non vuole perdere neanche uno dei 12 milioni che guadagna l'anno. Lui pur di non perdere i soldi resta ostaggio di una visione miope, dovrebbe andare altrove e spalmarsi l'ingaggio. Dovrebbe fare una valutazione onesta, non ha meritato l'ingaggio che percepisce, è un attaccante che al massimo arriva a dieci gol, in questo periodo non giustifica i soldi che guadagna"