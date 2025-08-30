Credo che Allegri, dopo tanti anni di difficoltà, di scarsi risultati, per non dire nulli, perché sono più di sei anni che Allegri non lascia un segno importante nel calcio italiano. Io penso che lui si renda conto che il lavoro vada migliorato e la ricerca di un calcio diverso sia necessaria. Deve partire certo dallo spirito e credo che lui sia sempre stato credibile all'interno del suo gruppo di lavoro per il modo di pensare e fare calcio. Secondo me lui sa che è quasi al canto del cigno e sa che il Milan sia una grande opportunità.