Milan, Biasin: “Mi sembra che la società se ne freghi dei tifosi”

Fabrizio Biasin durante L'Ascia Raddoppia, programma di Cronache di Spogliatoio, ha dato il suo parere sull'attuale società del Milan
Il Milan ha iniziato male la Serie A 2025/26. La sconfitta alla prima giornata contro la Cremonese non è stato un bel biglietto da visita, tanto per usare un eufemismo. La caduta in casa contro la neopromossa ha palesato alcuni evidenti limiti della rosa a disposizione dell'allenatore. Massimiliano Allegri è tornato sulla panchina rossonera dopo più di 10 anni dalla prima volta e non si aspettava di sicuro un esordio del genere.

In questi ultimi giorni di calciomercato, il tecnico livornese vorrebbe alcuni innesti dalla dirigenza. In particolare, si parla di un difensore affidabile, di una mezzala d'inserimento e di un centravanti. Le richieste non sono finora state esaudite. Anzi, a breve firmerà con il Milan Nkunku, un ottimo attaccante, ma non la prima punta richiesta. Sembra dunque palese che ci sia una certa confusione a livello societario. La pensa così anche Fabrizio Biasin, che ha parlato dell'attuale dirigenza rossonera durante L'ascia Raddoppia, un programma di Cronache di Spogliatoio.

Milan, la critica di Biasin alla società

Le parole del giornalista: "A me sembra che chi comanda al Milan abbia una priorità, una stella polare: ottimizzare gli incassi. Prendi un giocatore, lo paghi 20 milioni e poi lo rivendi. La priorità non è l'aspetto sportivo. Qui c'è soltanto un'azienda che vuole mettere i conti a posto e che non contempla i tifosi. Mettere i conti a posto è un merito. Il problema è che una squadra di calcio è un'azienda molto particolare perché deve rendere conto ai suoi tifosi. In questo momento, penso che la società se ne freghi dei suoi tifosi. Furlani non mi sembra così preoccupato di questo. Nella società c'è una confusione totale".

