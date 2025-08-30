Milan, Biasin: “Mi sembra che la società se ne freghi dei tifosi”

Le parole del giornalista: "A me sembra che chi comanda al Milan abbia una priorità, una stella polare: ottimizzare gli incassi. Prendi un giocatore, lo paghi 20 milioni e poi lo rivendi. La priorità non è l'aspetto sportivo. Qui c'è soltanto un'azienda che vuole mettere i conti a posto e che non contempla i tifosi. Mettere i conti a posto è un merito. Il problema è che una squadra di calcio è un'azienda molto particolare perché deve rendere conto ai suoi tifosi. In questo momento, penso che la società se ne freghi dei suoi tifosi. Furlani non mi sembra così preoccupato di questo. Nella società c'è una confusione totale".