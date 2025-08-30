Milan, Nkunku: 'Sono felice di essere qui. Ho parlato molto con Maignan'

Pianeta Milan
INTERVISTE

Milan, Nkunku: “Maignan mi ha raccontato solo cose positive sul Club”

Cristopher Nkunku è il nuovo acquisto del Milan. Ecco le sue parole a Milan TV sul suo arrivo al Milan e dell'amicizia con Mike Maignan
Francesco De Benedittis

Cristopher Nkunku è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. L'ex attaccante di Lipsia e Chelsea arriva al Milan a titolo definitivo per una cifra complessiva di 42 milioni complessivi più una percentuale sulla futura rivendita in favore del club inglese. L’annuncio è avvenuto questa mattina tramite i canali social del club rossonero. In occasione del suo arrivo, Nkunku è stato intervistato ai microfoni di Milan TV, dove si è presentato ai tifosi rossoneri.

Milan, Nkunku si presenta subito

Ha parlato della sua felicità nello scegliere il Milan e della sua amicizia con il francese e capitano del club, Mike Maignan. Ecco le sue parole ai microfoni di Milan TV.

"Ero davvero entusiasta di venire qui. Il progetto è molto interessante. Sono felice di essere qui. Ho un ottimo rapporto con Mike Maignan.

Ne abbiamo parlato molto. Lui non ha detto altro che cose positive sul Club. Abbiamo personalità simili. Sono stato entusiasta di ciò che mi ha raccontato."

