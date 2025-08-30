Milan, Nkunku: 'Sono felice di essere qui. Ho parlato molto con Maignan'

Cristopher Nkunku è il nuovo acquisto del Milan. Ecco le sue parole a Milan TV sul suo arrivo al Milan e dell'amicizia con Mike Maignan

Cristopher Nkunku è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. L'ex attaccante di Lipsia e Chelsea arriva al Milan a titolo definitivo per una cifra complessiva di 42 milioni complessivi più una percentuale sulla futura rivendita in favore del club inglese. L’annuncio è avvenuto questa mattina tramite i canali social del club rossonero. In occasione del suo arrivo, Nkunku è stato intervistato ai microfoni di Milan TV, dove si è presentato ai tifosi rossoneri.