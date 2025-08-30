Borghi: “Mettere a posto i conti di chi? Chi comanda al Milan?”

Pianeta Milan
Stefano Borghi ha parlato a L'ascia Raddoppia, programma di Cronache di Spogliatoio, dei problemi strutturali del Milan come società
Il Milan sta vivendo una situazione complicata durante gli ultimi giorni di calciomercato. La sconfitta in casa con la Cremonese ha acuito le difficoltà della rosa, di Massimiliano Allegri e della dirigenza. Anche la vittoria di Lecce - alla seconda di Serie A - non può mettere sotto al tappetto la polvere di un evidente confusione societaria. Di questo ha parlato Stefano Borghi - giornalista sportivo - durante 'L'ascia Raddoppia', il programma del giovedì sera di Cronache di Spogliatoio. Di seguito, si riportano le sue parole.

Milan, Borghi scettico sulla struttura dirigenziale

Ecco le parole del giornalista sportivo: "Mettere a posto i conti di chi? Di chi è il Milan? Chi è il proprietario del Milan? Chi comanda al Milan? La domanda rimane senza risposta tutt'oggi. Hanno preso un allenatore che non è sicuramente un parvenu, hanno preso un direttore sportivo di curriculum, di struttura, di carattere. Adesso queste cose sono state sistemate perché Tare comanda. [...] Mi chiedo se la stagione del Milan sia stata pianificata".

