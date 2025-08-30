Borghi: “Mettere a posto i conti di chi? Chi comanda al Milan?”

Il Milan sta vivendo una situazione complicata durante gli ultimi giorni di calciomercato . La sconfitta in casa con la Cremonese ha acuito le difficoltà della rosa, di Massimiliano Allegri e della dirigenza. Anche la vittoria di Lecce - alla seconda di Serie A - non può mettere sotto al tappetto la polvere di un evidente confusione societaria. Di questo ha parlato Stefano Borghi - giornalista sportivo - durante 'L'ascia Raddoppia', il programma del giovedì sera di Cronache di Spogliatoio. Di seguito, si riportano le sue parole.

Ecco le parole del giornalista sportivo: "Mettere a posto i conti di chi? Di chi è il Milan? Chi è il proprietario del Milan? Chi comanda al Milan? La domanda rimane senza risposta tutt'oggi. Hanno preso un allenatore che non è sicuramente un parvenu, hanno preso un direttore sportivo di curriculum, di struttura, di carattere. Adesso queste cose sono state sistemate perché Tare comanda. [...] Mi chiedo se la stagione del Milan sia stata pianificata".