Milan, Capello avvisa: “L’Atletico ha un’intensità che non si vede in Italia”

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, mette in guardia il Milan in vista della gara contro l'Atletico Madrid in Champions League

Renato Panno

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, mette in guardia il Milan in vista della gara contro l'Atletico Madrid in Champions League. Queste le sue dichiarazioni dagli studi di 'Sky Sport' : "Abbiamo problemi dal punto di vista del ritmo: ho visto l'Atletico nel weekend e delle gare di Premier e c'è una intensità che in Italia non vedi. Sul piano della velocità c'è qualche carenza, su altri le italiane possono giocarsela". Non sai dove vedere Milan-Atletico Madrid? Ecco la nostra guida tv per tutti i dettagli