Milan, Graziani: “Camarda? Avrei fatto giocare Abraham”. Critica a Fonseca

Milan, Graziani critico: "Fonseca, prendi gol stupidi!". Il pensiero su Camarda

"Camarda promosso sempre fino ad oggi. L'unica cosa è che io, in una partita così importante, avrei fatto giocare Abraham da subito e poi eventualmente inserivo il ragazzo a partita in corso. Quello che non ci può stare è che ci sono state già grandi avvisaglie sulla retroguardia del Milan. Io l'ho vista a Firenze. Lì un rinvio di De Gea ha portato addirittura Gudmundsson davanti alla porta senza che nessuno facesse un'opposizione seria, una copertura. C'erano già state avvisaglie caro Fonseca, o tu registri questa difesa perché prende troppi gol, prende gol stupidi. Poi senza nulla togliere alla bravura del Cagliari, che addirittura a fine partita poteva avere anche qualche rimpianto. Pensa un po'".