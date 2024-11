Ciccio Graziani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Monza-Milan, accusando Paulo Fonseca per la gestione di Rafael Leao

Ciccio Graziani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del consueto appuntamento con 'Sport Mediaset XXL', soffermandosi in particolare su Monza-Milan e criticando Paulo Fonseca. La principale accusa mossa nei confronti del tecnico lusitano riguarda il poco gioco e la depressione portate all'interno della squadra da quando è arrivato. Poi si sposta sul trattamento di Rafael Leao, che secondo lui rappresenta un accanimento e che potrebbe presto costargli la panchina. Infine la critica all'arbitro Ermanno Feliciani per il gol annullato per presunto fallo su Theo Hernandez. Ecco, dunque, le sue parole.