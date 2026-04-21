Intervistato da 'Tuttosport' per il suo 80° compleanno, l'ex dirigente rossonero Ariedo Braida ha parlato del Milan e di Silvio Berlusconi

Redazione 21 aprile 2026 (modifica il 21 aprile 2026 | 20:03)

La data odierna rappresenta un giorno speciale per i tifosi del Milan: oggi il leggendario ex dirigente rossonero Ariedo Braida compie 80 anni. Per l'occasione speciale, 'Tuttosport' ha realizzato un'intervista esclusiva all'attuale Vicepresidente del Ravenna. Tra i tanti temi, quello principale non poteva che essere il Milan, squadra con cui ha vinto tutto e scoperto grandi giocatori entrati nella storia del calcio. Nel parlare del suo club del cuore, anche un pensiero al presidente Silvio Berlusconi. Ecco, quindi, un estratto delle parole di Braida.

Per 31 anni è stato direttore sportivo del Milan: cosa rappresenta per lei?

«È tutto per me. Amo questo club. Sono milanista e lo sarò per sempre».

Al timone c’era Silvio Berlusconi: cosa aveva di speciale?

«Vedeva più avanti di tutti. Ricordo ancora che il primo giorno di Milan ci disse: dobbiamo diventare la squadra più forte del mondo ed essere più forti dell’invidia, delle ingiustizie e della sfortuna. Direi che ci siamo riusciti. Oggi manca una persona del genere nel nostro calcio. Berlusconi resta inarrivabile e insuperabile».